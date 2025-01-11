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В Ростовской области подозреваемого в убийстве любовницы закрыли в СИЗО

В Ростовской области подозреваемого в убийстве любовницы закрыли в СИЗО
В Ростовской области подозреваемого в убийстве возлюбленной заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В селе Новозолотовском, в хуторе Чебачьем, 9 января мужчина, вернувшись домой на улицу Сызранова, обнаружил свою возлюбленную в компании людей. Девушка выпивала с приятелями, что вызвало ревность у мужчины. Не справившись с эмоциями, он достал нож и нанес многочисленные смертельные удары в шею, голову и туловище своей подруги.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Мужчина скрылся с места преступления. По словам соседей, его нашли в нескольких метрах от места происшествия. Он сидел в кустах и просил прощения у убитой.

- По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый зарезал возлюбленную в алкогольном опьянении. Подозреваемый полностью признал свою вину.
Фото: СУ СК по РО
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