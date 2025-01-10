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Подозреваемый в убийстве возлюбленной в Ростовской области уже был судим

Подозреваемый в убийстве возлюбленной в Ростовской области уже был судим
Появились новые подробности убийства женщины в Семикаракорском районе Ростовской области. Трагедия случилась 9 января в хуторе Чебачьем Новозолотовского сельского поселения.

По предварительной информации, мужчина пришёл к своей возлюбленной домой в тот вечер. Он застал её в компании, что вызвало у него приступ ревности. В гневе мужчина достал нож и нанес женщине множественные удары в шею и туловище. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Мужчина скрылся с места происшествия.

Соседи рассказали, что позже его обнаружили в нескольких метрах от дома. Мужчина сидел в кустах и просил прощения у жертвы.

Правоохранители задержали подозреваемого. В ходе допроса он признал свою вину в полном объеме.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Фото: соцсети
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