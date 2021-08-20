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Пьяный водитель «Мерседеса» протаранил три иномарки в Батайске

Пьяный водитель «Мерседеса» протаранил три иномарки в Батайске
В Батайске 33-летний пьяный водитель на «Мерседесе» устроил массовое ДТП. Авария случилась вечером 21 августа в районе дома № 122 на улице Горького.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина не справился с управлением и протаранил три припаркованные иномарки: «Дэу Нексия», «Киа Рио» и «Хендай».

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На мужчину, который был за рулем «Мерседеса», составили материал по части 1 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозят до 30 тысяч штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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