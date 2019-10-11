В Ростовской области пенсионер погиб, съехав на машине в озеро



Пенсионер погиб, съехав на машине в водоём в Ростовской области. Несчастный случай произошёл 13 октября около 15 часов в Сальском районе.



«Лада Гранта» под управлением 82-летнего мужчины ехала по просёлочной дороге из Ивановки в сторону Николаевки. Пенсионер превысил скорость, и на седьмом километре пути, не справившись с управлением, выскочил на обочину. Автомобиль вылетел с дороги и упал в озеро. Выбраться из машины водитель не смог.



- Он скончался на месте происшествия, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли помочь мужчине.