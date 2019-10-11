Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пенсионер погиб, съехав на машине в озеро

В Ростовской области пенсионер погиб, съехав на машине в озеро
Пенсионер погиб, съехав на машине в водоём в Ростовской области. Несчастный случай произошёл 13 октября около 15 часов в Сальском районе.

«Лада Гранта» под управлением 82-летнего мужчины ехала по просёлочной дороге из Ивановки в сторону Николаевки. Пенсионер превысил скорость, и на седьмом километре пути, не справившись с управлением, выскочил на обочину. Автомобиль вылетел с дороги и упал в озеро. Выбраться из машины водитель не смог.

- Он скончался на месте происшествия, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли помочь мужчине.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.