В Ростовской области ВАЗ вылетел с дороги: погиб водитель



Мужчина погиб в результате ДТП в Ростовской области. Несчастный случай произошёл в Каменске-Шахтинском утром 27 ноября.



Двигаясь по улице Производственной, 32-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением. В районе дома № 20 он съехал с дороги и вылетел в кювет.



- По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, он получил травмы, которые оказались смертельными. Автомобилист скончался на месте происшествия.



Автомобиль доставали из кювета с помощью спецтехники.