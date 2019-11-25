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В Ростовской области ВАЗ вылетел с дороги: погиб водитель

В Ростовской области ВАЗ вылетел с дороги: погиб водитель
Мужчина погиб в результате ДТП в Ростовской области. Несчастный случай произошёл в Каменске-Шахтинском утром 27 ноября.

Двигаясь по улице Производственной, 32-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением. В районе дома № 20 он съехал с дороги и вылетел в кювет.

- По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, он получил травмы, которые оказались смертельными. Автомобилист скончался на месте происшествия.

Автомобиль доставали из кювета с помощью спецтехники.

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