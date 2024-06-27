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В Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом

В Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом
В Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Авария случилась 26 июня на трассе М-4 в Тарасовском районе.

Автобус вез пассажиров по маршруту Волгодонск - Москва. В какой-то момент водитель общественного транспорта нарушил дистанцию и врезался во впереди идущий КамАЗ. От удара в автобусе потрескалось лобовое стекло, а сама многотонная машина врезалась в отбойник.

Как сообщили очевидцы, троим пассажирам автобуса понадобилась помощь медиков.
Фото: Подслушано в Каменске-Шахтинском.
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