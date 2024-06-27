В Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом
В Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Авария случилась 26 июня на трассе М-4 в Тарасовском районе.
Автобус вез пассажиров по маршруту Волгодонск - Москва. В какой-то момент водитель общественного транспорта нарушил дистанцию и врезался во впереди идущий КамАЗ. От удара в автобусе потрескалось лобовое стекло, а сама многотонная машина врезалась в отбойник.
Как сообщили очевидцы, троим пассажирам автобуса понадобилась помощь медиков.