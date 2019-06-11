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В Ростове иномарка врезалась в пассажирский автобус: пострадала пассажирка общественного транспорта

В Ростове иномарка врезалась в пассажирский автобус: пострадала пассажирка общественного транспорта
В донской столице произошло ДТП с участием автобуса № 71 Центральный рынок - микрорайон Левенцовский. Авария случилась утром 14 июня в переулке Виражном.

Предварительно, 28-летний водитель Хендай Гетс при перестроении врезался в попутный пассажирский автобус № 71, в салоне которого были 20 человек.

- В результате аварии пострадала 52-летняя пассажирка общественного транспорта, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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