В Ростове иномарка врезалась в пассажирский автобус: пострадала пассажирка общественного транспорта



В донской столице произошло ДТП с участием автобуса № 71 Центральный рынок - микрорайон Левенцовский. Авария случилась утром 14 июня в переулке Виражном.



Предварительно, 28-летний водитель Хендай Гетс при перестроении врезался в попутный пассажирский автобус № 71, в салоне которого были 20 человек.



- В результате аварии пострадала 52-летняя пассажирка общественного транспорта, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами ее доставили в больницу.



По факту аварии проводится проверка.