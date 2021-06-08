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В Ростове пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

В Ростове пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие
В Ростове в ДТП с участием пассажирского автобуса № 94 пострадали два человека. Авария произошла 10 июня около 7:30 в Пролетарском районе, сообщает городской департамент транспорта.

По предварительной информации, автобус ехал по улице Менжинского. В районе дома № 2л на «встречку» выехал грузовик. Водитель авто не рассчитал скорость и врезался в общественный транспорт.

От силы удара в автобусе разбились окна, осколки разлетелись в разные стороны и ранили пассажиров. В больницу на осмотр с травмами поехали два человека.

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