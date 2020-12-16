В Ростовской области пассажирка «ВАЗа» пострадала в пьяном ДТП

В Каменске-Шахтинском 35-летняя пассажирка легковушки пострадала в аварии. Происшествие случилось около 3 часов 18 декабря.По предварительной информации, выпивший 42-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2121» ехал по улице Вокзальной. В районе дома №218 он не справился с управлением и съехал с дороги.- В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В ведомстве уточнили, что автомобилист сел за руль без водительских прав и ехал на летней резине.