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В Ростовской области пассажирка «ВАЗа» пострадала в пьяном ДТП

В Ростовской области пассажирка «ВАЗа» пострадала в пьяном ДТП
В Каменске-Шахтинском 35-летняя пассажирка легковушки пострадала в аварии. Происшествие случилось около 3 часов 18 декабря.

По предварительной информации, выпивший 42-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2121» ехал по улице Вокзальной. В районе дома №218 он не справился с управлением и съехал с дороги.

- В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что автомобилист сел за руль без водительских прав и ехал на летней резине.

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