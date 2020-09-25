В Ростовской области 14-летняя пассажирка «Шевроле» пострадала при опрокидывании иномарки

Пассажирка легковушки пострадала при опрокидывании авто в Ростовской области. Авария произошла 27 сентября около двух часов ночи в Зерноградском районе.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 17-летний парень сел за руль «Шевроле Ланос», не имея прав на управление машиной. По предварительной информации, он поехал по направлению в поселок Междупольный, но на грунтовой дороге возле улицы Новой превысил допустимую скорость. В итоге водитель не справился с управлением и наехал на земляную насыпь, из-за чего автомобиль перевернулся.В ведомстве добавили, что 14-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП. С травмами ее госпитализировали.