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В Ростовской области 14-летняя пассажирка «Шевроле» пострадала при опрокидывании иномарки

В Ростовской области 14-летняя пассажирка «Шевроле» пострадала при опрокидывании иномарки
Пассажирка легковушки пострадала при опрокидывании авто в Ростовской области. Авария произошла 27 сентября около двух часов ночи в Зерноградском районе.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 17-летний парень сел за руль «Шевроле Ланос», не имея прав на управление машиной. По предварительной информации, он поехал по направлению в поселок Междупольный, но на грунтовой дороге возле улицы Новой превысил допустимую скорость. В итоге водитель не справился с управлением и наехал на земляную насыпь, из-за чего автомобиль перевернулся.

В ведомстве добавили, что 14-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП. С травмами ее госпитализировали.

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