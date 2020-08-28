В Ростовской области пассажирка «Лады Приоры» пострадала в столкновении с «Фордом»

Авария с участием иномарки и отечественной легковушки произошла в Таганроге. ДТП случилось 30 августа около 18:30 на Мариупольском шоссе.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 66-летний автомобилист на «Форд Мондео» ехал по дороге. Предварительно, возле дома №13, он решил повернуть налево и не уступил преимущество «Ладе Приоре», за рулем которой был 43-летний водитель. В результате иномарка врезалась в отечественную машину.В ведомстве добавили, что в происшествии пострадала 38-летняя пассажирка «Лады». Ей оказали медицинскую помощь на месте случившегося.