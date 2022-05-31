В Ростовской области от коронавируса скончался еще один пожилой мужчина

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В Ростовской области от коронавируса скончался еще один человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 2 июня, не смог справиться с инфекцией 82-летний мужчина. Пожилой пациент страдал сопутствующим заболеванием и нарушением обмена веществ. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 10 932 человека. Среди них большинство - пожилые люди, но есть также и несовершеннолетние.Напомним, что с 1 июня в Ростовской области сняты все ограничительные меры, включая масочный режим. Соответствующий документ подписал Василий Голубев.