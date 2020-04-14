В Ростовской области обнаружили тело одного из пропавших рыбаков
Олег Башмаков и Дмитрий Михайлов
В Ростовской области на берегу реки Маныч обнаружили труп мужчины. Об этом стало известно 15 апреля. Информацию сообщили в Сальском межрайонном следственном отделе.
Кто и при каких обстоятельствах нашёл тело, пока не известно. Его отправили на экспертизу, и вскоре специалисты смогли установить личность погибшего. Им оказался один из рыбаков, пропавших 16 ноября 2019 года. В тот день приятели Дмитрий Михайлов и Олег Башмаков поехали удить рыбу в Сальском районе. Они вышли на лодке на реку Маныч, и с тех пор их никто не видел. Когда они не вернулись домой, родные обратились в полицию. На следующий день их плавсредство нашли в районе острова Бугинского. Внутри было пусто.
Полгода полицейские пытались найти рыбаков. И вот в апреле мёртвым обнаружили Дмитрия Михайлова. Прощание с ним состоится 16 апреля в Новошахтинске. Второго пропавшего рыбака продолжают искать.