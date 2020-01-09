Труп пропавшего в Ростовской области мужчины нашли в поле



Мёртвым обнаружили мужчину, разыскиваемого в Ростовской области. О трагедии Rostov.ru сообщили родственники погибшего.



Сергей Токарев пропал 8 ноября. Он уехал из хутора Потапов Волгодонского района и с тех пор перестал выходить на связь. Было известно, что он поехал на заработки в хутор Маломечетный Семикаракорского района.



Когда спустя месяц родные не смогли связаться с Сергеем, они обратились за помощью в полицию и СМИ. Увы, живым 38-летнего Токарева найти не удалось. Правоохранители обнаружили его тело в поле между хуторами Весёлый и Красный Маныч в Весёловском районе. Труп нашли 5 января, когда именно скончался дончанин, неизвестно. Предварительной версией кончины называют проблемы с сердцем. Признаков насильственной смерти нет. Все обстоятельства происшествия устанавливают.