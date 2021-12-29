В Ростовской области нашли повешенным 60-летнего мужчину
В Белокалитвинском районе 60-летнего мужчину нашли повешенным. Тело жителя поселка Шолоховского обнаружили 30 декабря.
Как сообщил источник Rostov.ru, умерший проживал в многоэтажке на улице Чапаева. Знакомая не смогла дозвониться мужчине и пришла к нему домой. Однако местной жительнице никто не открывал. Тогда она вызвала экстренные службы.
Когда дверь удалось открыть, женщина нашла своего знакомого повешенным. Медики констатировали его смерть. Что стало причиной, пока неизвестно.