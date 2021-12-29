В Ростовской области нашли повешенным 60-летнего мужчину

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В Белокалитвинском районе 60-летнего мужчину нашли повешенным. Тело жителя поселка Шолоховского обнаружили 30 декабря.Как сообщил источник Rostov.ru, умерший проживал в многоэтажке на улице Чапаева. Знакомая не смогла дозвониться мужчине и пришла к нему домой. Однако местной жительнице никто не открывал. Тогда она вызвала экстренные службы.Когда дверь удалось открыть, женщина нашла своего знакомого повешенным. Медики констатировали его смерть. Что стало причиной, пока неизвестно.