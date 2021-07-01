В Ростовской области 73-летнего дедушку нашли повешенным

В Ростовской области 73-летнего мужчину нашли повешенным. Происшествие случилось 1 июля в городе Белая Калитва.Как стало известно Rostov.ru, пожилая пара проживала в одном из домов на улице Коммунистической. 72-летняя женщина, увидев мужа повешенным, тут же вызвала полицию.Как выяснилось, 73-летний пенсионер длительное время болел. Не исключено, что именно из-за этого он решился на отчаянный шаг.- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - Смерть, по предварительной информации, наступила в результате асфиксии.