В Ростовской области нашли мёртвым 81-летнего пенсионера

В Ростовской области нашли мёртвым 81-летнего Александра Прокофьева. Об этом сообщил информационный портал DonDay.ru.Таганрожец ушёл из дома 24 юля. Почти две недели родственники, волонтёры и полиция разыскивали мужчину с расстройством памяти. Позже, 6 августа, его труп нашли под Таганрогом, на железнодорожной станции Марцево.Скорее всего, пенсионер заблудился и пытался добраться до дома по ж/д путям. Причина смерти Прокофьева не уточняется.