Убийца расправился с депутатом донского Заксобрания и его женой из мести за отца



Стали известны личность убийцы депутата и его жены, а также мотив преступления.



В расправе над супружеской парой подозревается 38-летний уроженец Зернограда Александр Полуян, сообщает DonDay.ru. По предварительным данным, мужчина отомстил за увольнение отца.

- Депутат Заксобрания, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» Андрей Алабушев оставил без работы отца подозреваемого, - пишет издание со ссылкой на собственный источник.



Напомним, жестокое убийство произошло 28 января. Тела парламентария и его супруги – сотрудницы Азово-Черноморской инженерной академии Ольги – в их доме нашёл водитель. Мужчина заехал за супругами, чтобы отвезти их на работу. Так как те долго не выходили, он вошёл в дом и обнаружил окровавленные тела.