Опубликовано видео с места убийства депутата донского Заксобрания и его супруги



Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги.



Запись сделана в доме погибших в Зернограде. На кадрах запечатлены двор частного дома и обстановка комнат. Судя по следам крови, с одним из супругов убийца расправился на кухне. В оперативной хронике также есть съёмки второго этажа. Именно там, по данным источника, был найден труп подозреваемого в убийстве Алабушевых.







Напомним, жестокое убийство произошло 28 января. Тела депутата Андрея Алабушева и его жены Ольги обнаружил водитель, который заехал за ними, чтобы отвезти на работу. На телах имелись следы рубленых ран. На втором этаже оперативники нашли труп предполагаемого убийцы. Им оказался 38-летний житель Зернограда. По данным следствия, причиной жестокой расправы стали личные неприязненные отношения. Мужчина сначала расправился с хозяевами дома, после чего свёл счёты с жизнью.



Добавим, что прощание с Андреем Алабушевым и его супругой состоится в Зернограде 30 января по адресу: Научный Городок, 3. Церемония начнётся в 10 часов.