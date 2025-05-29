В Ростовской области на жилой дом обрушилось старое высохшее дерево

Фото: МКУ Зерноградского района

В Ростовской области произошел инцидент: на жилой дом упало старое засохшее дерево. Кадры с места происшествия были размещены в социальных сетях сотрудниками МКУ Зерноградского района.Начало недели в Ростовской области ознаменовалось сильными ветрами, повлекшими за собой падение деревьев, повреждение строений и проблемы с водоснабжением.В частности, в Зернограде 28 мая большое сухое дерево обвалилось на двухэтажный жилой дом. Инцидент произошел на улице Карла Маркса, где упавшее дерево перекрыло тротуар и частично повредило кровлю жилого дома.Стоит отметить, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют неблагоприятную погоду с 29 мая по 1 июня.Прогнозируются обильные осадки, сильные дожди с грозами и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.В связи с ухудшением погодных условий увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Населению советуют держаться подальше от линий электропередачи, небезопасных конструкций, деревьев и рекламных щитов.