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В Ростовской области на трассе рядом с АЗС загорелся грузовик: видео

В Ростовской области на трассе рядом с АЗС загорелся грузовик: видео
На трассе М-4 «Дон», недалеко от автозаправочной станции, загорелся грузовой автомобиль. ЧП произошло 18 августа около 15:00 в Чертковском районе на 802-ом километре.

Очевидцы пишут в соцсети, что столб дыма достигал нескольких десятков метров в высоту. Разглядеть гигантский грузовик было невозможно. При том, что загорелся только его кран.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, на место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники. К счастью, потушить огонь успели до того, как он перебросится на территорию АЗС. В результате ЧП никто не пострадал.

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