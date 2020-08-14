В Ростовской области на трассе рядом с АЗС загорелся грузовик: видео

На трассе М-4 «Дон», недалеко от автозаправочной станции, загорелся грузовой автомобиль. ЧП произошло 18 августа около 15:00 в Чертковском районе на 802-ом километре.Очевидцы пишут в соцсети, что столб дыма достигал нескольких десятков метров в высоту. Разглядеть гигантский грузовик было невозможно. При том, что загорелся только его кран.Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, на место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники. К счастью, потушить огонь успели до того, как он перебросится на территорию АЗС. В результате ЧП никто не пострадал.