В Ростовской области на рыбалке утонул 76-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в водоеме погиб 76 -летний мужчина. Трагедия произошла в Чертковском районе 25 декабря.Ранним утром в хуторе Петровском 76-летний рыбак вышел на водоем. Обычно он возвращался домой к обеду, но в этот раз задержался. Его жена, заподозрив что-то неладное, решила ему позвонить, но трубку никто так и не взял. Это вызвало у нее тревогу и вскоре все начали его искать.Спустя время неподалеку от места рыбной ловли нашли его личные вещи и рыболовные принадлежности, оставленные у полыньи. Позже, когда на спасательные операции прибыли водолазы, они извлекли тело мужчины с дна водоема.