Во время рыбалки а Ростовской области погиб 88-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области во время рыбалки трагически погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 15 декабря в Азовском районе.Днем 15 декабря в хуторе Дугино 88-летний мужчина отправился на рыбалку. Обычно мужчина всегда приходил домой вовремя. Однако на улице уже стемнело, а дедушки все не было. Обеспокоенные родственники пытались дозвониться до него, но телефон был недоступен. Тогда семья отправилась на самостоятельные поиски.Спустя некоторое время они нашли тело мужчины на расстоянии нескольких метров от берега водоема.