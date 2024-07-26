В Ростовской области 43-летний мужчина утонул в Дону

Фото: Ростов ру

В Ростовской области в Дону утонул 43-летний мужчина. Трагедия произошла в станице Багаевской.На левом берегу Дона компания друзей наслаждалась отдыхом. Они ловили рыбу и варили уху, любуясь окружающей природой.Утром 26 июля исчез один из друзей. Его личные вещи остались на берегу. Друзья пытались найти его самостоятельно, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью к спасателям.В региональном ГУ МЧС сообщили, что через несколько часов поиска водолазы вытащили из реки тело 43-летнего мужчины.