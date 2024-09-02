В Шахтах сгорели две хозпостройки и 2000 квадратных метров растительности

Фото: соцсети (тг Стоп Шахты).

Крупный пожар в городе Шахты Ростовской области выжег 2000 квадратных метров травы и уничтожил две хозпостройки. ЧП случилось днем 1 сентября.Сухая растительность загорелась около 14:30. В считанные минуты пламя охватило сотни квадратных метров. Очевидцы вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на место направили 20 пожарных на семи единицах спецтехники. К их прибытию полыхало порядка 1000 квадратных метров, однако ветер продолжал разгонять пламя.Вскоре полыхало 2300 «квадратов» травы» и две хозпостройки — огонь добрался и до них. Полностью ликвидировать пламя смогли через полчаса — около 16:00.