Около 16 часов спасатели тушили крупный ландшафтный пожар на Луговой в Ростове

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Крупный ланшафтный пожар на улице Луговой в Ростове тушили больше половины суток. Происшествие случилось еще ночью 13 июня в районе дома № 17.Случайные очевидцы вызвали спасателей, когда поле вовсю полыхало. Сначала в огне было 300 квадратных метров растительности, но за короткое время площадь выросла вдвое.Справиться с огнем удалось за 16 часов. В итоге за это время выгорело 850 квадратных метров растительности. В тушении принимали участие 28 человек, сообщили в МЧС по Ростовской области. Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить дознавателям.Напомним, что на Дону действует особый противопожарный режим. До 16 октября в регионе запрещено жечь костры, сухую растительность и бросать непотушенные сигареты.