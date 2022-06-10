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Около 16 часов спасатели тушили крупный ландшафтный пожар на Луговой в Ростове

Около 16 часов спасатели тушили крупный ландшафтный пожар на Луговой в Ростове
Крупный ланшафтный пожар на улице Луговой в Ростове тушили больше половины суток. Происшествие случилось еще ночью 13 июня в районе дома № 17.

Случайные очевидцы вызвали спасателей, когда поле вовсю полыхало. Сначала в огне было 300 квадратных метров растительности, но за короткое время площадь выросла вдвое.

Справиться с огнем удалось за 16 часов. В итоге за это время выгорело 850 квадратных метров растительности. В тушении принимали участие 28 человек, сообщили в МЧС по Ростовской области. Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, что на Дону действует особый противопожарный режим. До 16 октября в регионе запрещено жечь костры, сухую растительность и бросать непотушенные сигареты.
Фото: соцсети.
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