В Ростовской области на огромной площади горит сухая трава



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В Ростовской области тушат масштабный ландшафтный пожар. В хуторе Обуховка Азовского района горит сухая трава. Сообщение о происшествии поступило 15 ноября около 12:30.



Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по площади 4000 квадратных метров. Пожару присвоили ранг №2.



- На месте ЧП направлены 80 человек и 17 единиц техники. Из них от МЧС — 67 человек и 15 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Об угрозе жилым домам не сообщается.