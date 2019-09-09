На площади 400 квадратных метров в Новочеркасске горит трава: видео



В Ростовской области произошёл очередной ландшафтный пожар. Примерно в полдень 11 сентября загорелась сухая растительность в Новочеркасске. Трава вспыхнула на улице Макаренко.



- В ликвидации пожара участвуют 19 человек и семь единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Как сообщают очевидцы, пожар разгорелся недалеко от жилых домов. Огонь уничтожил трактор в поле. Сейчас спасатели пытаются спасти постройки. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

