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Пожар на площади 2300 квадратных метров пылает в Ростовской области: видео

Пожар на площади 2300 квадратных метров пылает в Ростовской области: видео
В Ростовской области на огромной площади горит трава. Пожар произошёл в Аксайском районе, на юго-восточной окраине села Мишкинского. Вечером 18 марта здесь вспыхнула сухая растительность.

Общая площадь трёх очагов возгорания составляет 2300 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС, на месте работают 51 спасатель и 14 человек личного состава, в том числе от МЧС — 35 человек и 10 единиц техники.

Угрозы жилым домам нет. Обстановка уточняется.

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