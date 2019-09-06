Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На площади 2 500 квадратных метров в Ростовской области горит трава: видео

На площади 2 500 квадратных метров в Ростовской области горит трава: видео
В Аксайском районе Ростовской области на огромной площади горит сухая растительность. Сообщение о пожаре поступило около 15 часов 10 сентября. Трава загорелась в станице Мишкинской. Площадь пожара составила 2 500 квадратных метров. На данный момент угрозы населённым пунктам нет.

- В ликвидации возгорания участвуют 51 человек и 14 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Из них от МЧС — 36 человек и 11 единиц техники.

Спустя почти два часа пожар ещё не удалось потушить.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.