На площади 2 500 квадратных метров в Ростовской области горит трава: видео



В Аксайском районе Ростовской области на огромной площади горит сухая растительность. Сообщение о пожаре поступило около 15 часов 10 сентября. Трава загорелась в станице Мишкинской. Площадь пожара составила 2 500 квадратных метров. На данный момент угрозы населённым пунктам нет.



- В ликвидации возгорания участвуют 51 человек и 14 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Из них от МЧС — 36 человек и 11 единиц техники.



Спустя почти два часа пожар ещё не удалось потушить.

