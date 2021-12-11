В Ростовской области на мать погибшей в аварии девочки завели уголовное дело
В Ростовской области на 40-летнюю женщину, потерявшую в страшной аварии свою 5-месячную дочь, завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, вечером 7 декабря 40-летняя женщина отдыхала дома и не планировала садиться за руль. Когда она дала девочке попробовать яблоко, малышка подавилась. Она стала задыхаться. Женщина очень испугалась за жизнь дочки и сразу повезла ее в больницу. Она постоянно следила за ребенком и держала его на руках в момент, когда находилась за рулем. Паника, малышка на руках и выпитый алкоголь привели к тому, что женщина не справилась с управлением. «Мазда CX-7» на полном ходу врезалась в дерево на улице Семашко. В результате произошедшего женщина почти не пострадала. Однако ее дочка получила тяжелые травмы. Для неокрепшего задыхающегося ребенка эта авария стала фатальной. Девочку госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.
Теперь убитой горем женщине грозит еще и уголовная ответственность. На нее завели дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Вскоре ей могут избрать меру пресечения. Ее могут лишить свободы на срок до 12 лет.