В Ростовской области мужчина стал свидетелем массовой гибели рыбы в канале
В Ростовской области мужчина стал свидетелем массовой гибели рыбы в канале. Об инциденте новостному порталу Donday сообщил Евгений, житель Азовского района.
В тот день он планировал порыбачить в канале возле хутора Курган, но прибыв на место, был шокирован увиденным. Поверхность воды была буквально покрыта огромным количеством мертвой рыбы.
Причины столь масштабной гибели рыбы остаются невыясненными. Мужчина считает, что кто-то мог намеренно отравить подводных жителей, а может это все произошло из-за природных явлений.