Фото: Donday

В Ростовской области мужчина стал свидетелем массовой гибели рыбы в канале. Об инциденте новостному порталу Donday сообщил Евгений, житель Азовского района.В тот день он планировал порыбачить в канале возле хутора Курган, но прибыв на место, был шокирован увиденным. Поверхность воды была буквально покрыта огромным количеством мертвой рыбы.Причины столь масштабной гибели рыбы остаются невыясненными. Мужчина считает, что кто-то мог намеренно отравить подводных жителей, а может это все произошло из-за природных явлений.