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В Ростовской области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В Ростовской области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку
В Ростовской области мужчина изнасиловал девочку-подростка. Происшествие случилось в городе Зверево.

По информации DonDay.ru, 4 сентября местный житель встретил на улице двух школьниц, 11 и 12 лет. Подвыпивший мужчина привел девочек к себе домой и надругался над старшей.

Когда школьница вернулась к родителям, то обо всем им рассказала. Они тут же написали заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Как выяснилось, злоумышленник имел уже несколько судимостей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Если вину горожанина докажут, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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