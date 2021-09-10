В Ростовской области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку
В Ростовской области мужчина изнасиловал девочку-подростка. Происшествие случилось в городе Зверево.
По информации DonDay.ru, 4 сентября местный житель встретил на улице двух школьниц, 11 и 12 лет. Подвыпивший мужчина привел девочек к себе домой и надругался над старшей.
Когда школьница вернулась к родителям, то обо всем им рассказала. Они тут же написали заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Как выяснилось, злоумышленник имел уже несколько судимостей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Если вину горожанина докажут, ему грозит до 20 лет тюрьмы.