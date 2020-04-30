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На Дону мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девочку

На Дону мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девочку
В Ростовской области 49-летний мужчина изнасиловал девочку. Преступление произошло на юго-западе донского региона, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, несовершеннолетняя вечером возвращалась домой от подруги. По дороге к ней подошел мужчина. Угрожая ножом, незнакомец изнасиловал школьницу. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

Оказавшись дома, девочка рассказала обо всем родителям. Они обратились в полицию. Спустя время правоохранители задержали предполагаемого преступника – 49-летнего мужчину.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

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