На Дону мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девочку

В Ростовской области 49-летний мужчина изнасиловал девочку. Преступление произошло на юго-западе донского региона,По данным издания, несовершеннолетняя вечером возвращалась домой от подруги. По дороге к ней подошел мужчина. Угрожая ножом, незнакомец изнасиловал школьницу. После этого злоумышленник покинул место происшествия.Оказавшись дома, девочка рассказала обо всем родителям. Они обратились в полицию. Спустя время правоохранители задержали предполагаемого преступника – 49-летнего мужчину.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».