В Морозовске пьяный мужчина похитил 5-летнюю девочку

В городе Морозовске Ростовской области мужчина похитил 5-летнюю девочку. Происшествие случилось 5 мая на улице Осипенко.По версии следствия, ребенок шел домой от детской площадки. Выпивший 36-летний мужчина стал преследовать девочку, а затем уговорил пойти с ним. Злоумышленник привел ее в заброшенный дом на соседней улице. Там мужчина продержал ее около 15 минут. Зачем он похищал ребенка, неизвестно. Вскоре рядом со зданием оказались родители девочки, которые искали ее. Услышав, что они ищут свою дочь, он отпустил ребенка.Дочь рассказала о случившемся, и родители сразу написали заявление в полицию. В тот же день подозреваемого задержали и завели в отношении него уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего».- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Если мужчину признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.