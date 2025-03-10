В Ростовской области мужчина и школьник утонули, провалившись под лед

Фото для иллюстрации: Rostov.ru

В Ростовской области мужчина и подросток провалились под лед и погибли. Происшествие случилось в Дубовском районе 9 марта.Накануне 45-летний мужчина и 13-летний мальчик решили порыбачить на реке Сал. Когда они нашли подходящее место и начали удить, лед под ногами треснул. Они оказались под водой.Когда ребенок перестал отвечать на звонки, родители забеспокоились. Однако спасать мужчину с подростком было уже поздно.- Утром 10 марта их вещи обнаружили на берегу. Спасатели вытащили тела на берег,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.