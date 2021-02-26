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В Ростовской области едва не утонули два рыбака

В Ростовской области едва не утонули два рыбака
В Веселовском водохранилище Ростовской области едва не утонули два рыбака. Происшествие случилось 1 марта.

Мужчины рыбачили в районе балки Большая Садковская. Вдруг лёд под ногами дончан треснул, и они оказались в воде. К счастью, неподалёку дежурили местные спасатели. Заметив мужчин в воде, они добрались до тонущих на водяных подушках и вытащили их на берег.

Напомним, накануне, 28 февраля, в этом же водохранилище под лёд провалились трое мужчин. Спасатели успели выловить двух рыбаков-экстремалов, которые гребли к берегу в ледяной воде. Третьего товарища спасти не удалось. Спустя некоторое время тело 64-летнего мужчины достали, но он был мертв.

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