В Ростове на Варфоломеева произошел крупный пожар в частном доме

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В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном жилом доме. Инцидент был зафиксирован 26 апреля по адресу: улица Варфоломеева, дом 237.Пламя вспыхнуло в помещении днем. В момент происшествия владельцы отсутствовали. Дым от пожара был заметен даже в отдаленных частях города. Очевидцы вызвали спасателей.Для ликвидации пожара потребовалось около часа. В операции участвовали 18 спасателей и три единицы специализированной техники."Пламя было ликвидировано на площади 40 квадратных метров," - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.