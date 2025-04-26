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В Ростове на Варфоломеева произошел крупный пожар в частном доме

В Ростове на Варфоломеева произошел крупный пожар в частном доме
В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном жилом доме. Инцидент был зафиксирован 26 апреля по адресу: улица Варфоломеева, дом 237.

Пламя вспыхнуло в помещении днем. В момент происшествия владельцы отсутствовали. Дым от пожара был заметен даже в отдаленных частях города. Очевидцы вызвали спасателей.

Для ликвидации пожара потребовалось около часа. В операции участвовали 18 спасателей и три единицы специализированной техники.

"Пламя было ликвидировано на площади 40 квадратных метров," - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фото: Соцсети
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