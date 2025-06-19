В Ростовской области потушили крупный пожар в цеху по приему металла

Фото: Соцсети

В Ростовской области успешно потушили крупный пожар, который возник в цехе по переработке металлического вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.Согласно информации, инцидент произошел днем 19 июня в пункте приема металла, находящемся в городе Шахты по адресу улица Псковская, 41. Густой черный дым был виден из разных районов города.Приблизительно сто пожарных в течение почти двух часов сражались с огнем, который распространился на территорию в 400 квадратных метров. К 13:27 удалось локализовать пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент устанавливаются причины, вызвавшие возгорание в цехе.