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В Ростовской области потушили крупный пожар в цеху по приему металла

В Ростовской области потушили крупный пожар в цеху по приему металла

В Ростовской области успешно потушили крупный пожар, который возник в цехе по переработке металлического вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Согласно информации, инцидент произошел днем 19 июня в пункте приема металла, находящемся в городе Шахты по адресу улица Псковская, 41. Густой черный дым был виден из разных районов города.

Приблизительно сто пожарных в течение почти двух часов сражались с огнем, который распространился на территорию в 400 квадратных метров. К 13:27 удалось локализовать пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент устанавливаются причины, вызвавшие возгорание в цехе.
Фото: Соцсети
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