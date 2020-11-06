В Ростовской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса

В Ростовской области за минувшие сутки скончались сразу 19 человек. Это число стало рекордным за последние несколько месяцев пандемии коронавируса на Дону. Оперативные данные появились на сайте регионального правительства 10 ноября.Жертвами COVID-19 стали пять женщин 44-летнего, 58-летнего, 66-летнего, 76-летнего и 80-летнего возраста. Также от опасной инфекции умерли 14 мужчин в возрасте от 34 до 89 лет. Все пациенты, помимо коронавируса, страдали разными хроническими заболеваниями.За всё время смертельный вирус унёс жизни 976 дончан. В России эта цифра на сегодняшний день составляет 31 161, из этого числа 368 граждан скончались за последние сутки.Добавим, Ростовская область до сих пор занимает шестое место в списке регионов России по количеству заболевших. Выше стоят только Москва (481 068 случаев заражения, 7 429 жертв), Московская область (92 869 случаев заражения, 1 730 жертв), Санкт-Петербург (72 911 случаев заражения, 4 243 жертвы), Нижегородская (45 686 случаев заражения, 908 жертв) и Свердловская области (39 070 случаев заражения, 847 жертв).Напомним, по данным на 10 ноября, в донском регионе зарегистрировали 307 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом число инфицированных достигло 33 734.