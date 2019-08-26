В Ростовской области КамАЗ врезался в машину ДПС на заправке



В Семикаракорском районе Ростовской области большегруз столкнулся с автомобилем ДПС. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Ростов – Волгодонск 28 августа около 17.00.



По предварительным данным, машины по дороге заехали на одну из автозаправочных станций. Столкновение КамАЗа и машины ДПС «Лада Гранта» произошло, когда 47-летний водитель большегруза выезжал с АЗС. К счастью, в аварии никто не пострадал.



– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



