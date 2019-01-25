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На трассе в Ростовской области фура врезалась в дерево, пострадал водитель: видео

На трассе в Ростовской области фура врезалась в дерево, пострадал водитель: видео
В Неклиновском районе Ростовской области КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Инцидент произошёл около 6 часов 28 января.

По предварительным данным, на 47-м километре трассы Ростов — Таганрог 58-летний водитель КамАЗа не справился с управлением.

Большегруз «выскочил» на встречную полосу и съехал на обочину. Там он врезался в дерево. У автомобиля оказалась сильно повреждена кабина.

При столкновении пострадал водитель. С травмами он был доставлен в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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