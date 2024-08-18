В Ростовской области из водоема достали тело 38-летнего мужчины

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В Усть-Донецком районе Ростовской области спасатели извлекли тело 38-летнего мужчины из реки. Трагедия произошла 17 августа.По предварительным данным, мужчина приехал в станицу Раздорскую на отдых. В компании друзей он решил провести время на берегу реки Дон.Около 18:00 мужчина отправился купаться и нырнул в воду. К сожалению, он не вернулся на берег. Его друзья рассказали, что он нырнул и пропал из виду. Спасатели достали тело мужчины из воды.Также в этот день в Усть-Донецком районе погиб 56-летний местный житель. Очевидцы позвали на помощь спасателей, но, к сожалению, было уже слишком поздно.