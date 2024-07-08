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В Ростовской области 7 июля утонули четыре человека

В Ростовской области 7 июля утонули четыре человека
В Ростовской области 7 июля утонули четыре человека. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

В Морозовске в реке Быстрой утонул 40-летний мужчина. Он зашел в водоем, предварительно выпив алкоголь.

В этот же день в Донецке, в 500 метрах от городского пляжа, спасатели обнаружили тело 52-летнего мужчины в реке Северский Донец. Мужчина рыбачил недалеко от берега и запутался в леске, после чего не смог выбраться самостоятельно.

Такая же трагедия произошла в Каменске-Шахтинском. В акватории реки Северский Донец спасатели нашли тело 31-летнего мужчины. Друзья погибшего отдыхали на берегу, когда один из них решил искупаться. Мужчина зашел в воду и исчез из виду. Его нашли спасатели.

В Новошахтинске из реки Малый Несветай спасатели извлекли тело женщины. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.
Фото: Ростов ру
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