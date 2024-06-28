В Ростовской области рыбаки нашли утопленника в реке Аксай

Фото: ДПЧС по Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области рыбаки нашли утопленника. Инцидент случился 28 июня у берегов реки Аксай.По предварительным данным, 50-летний мужчина отправился на рыбалку в компании своих друзей. Рыбаки удили неподалеку от поселка Пчеловодного. Когда мужчины выпили, один из них решил искупаться в реке. Рыбак нырнул, но выплыть обратно так и не удалось.Когда друзья поняли, что не могут спасти мужчину, они вызвали сотрудников МЧС.Прибывшие на место спасатели извлекли тело 50-летнего мужчины из воды. К сожалению, он был уже мёртв.