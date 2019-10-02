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В Ростовской области иномарка врезалась в дерево: погибла 20-летняя девушка

В Ростовской области иномарка врезалась в дерево: погибла 20-летняя девушка
В Ростовской области иномарка врезалась в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 октября около 22:30 на автодороге Новочеркасск – Каменоломни, сообщает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, 18-летняя автоледи за рулем иномарки «Ниссан Х-Трейл» двигалась в сторону Шахт. На 27-м километре автомобиль зацепил обочину, после чего его занесло. «Ниссан» съехал в кювет, несколько раз перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП на месте скончалась 20-летняя пассажирка «Ниссана». 18-летнюю водителя и еще одну пассажирку с травмами доставили в больницу поселка Каменоломни.

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