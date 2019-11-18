В Ростовской области иномарка врезалась в дерево, пострадали двое



Два человека получили травмы в результате ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось 20 ноября между микрорайоном Лиховским и посёлком Чичерино в Красносулинском районе.



Около полудня по автодороге ехал 25-летний парень за рулём «Митсубиси Лансер». Он превысил скорость и в какой-то момент потерял управление. Автомобиль выскочил на обочину и врезался в дерево.



- В результате аварии пострадали два человека, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Травмы получили водитель и 22-летняя пассажирка авто. Медики доставили их в больницу.

