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В Ростовской области иномарка врезалась в дерево, пострадали двое

В Ростовской области иномарка врезалась в дерево, пострадали двое
Два человека получили травмы в результате ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось 20 ноября между микрорайоном Лиховским и посёлком Чичерино в Красносулинском районе.

Около полудня по автодороге ехал 25-летний парень за рулём «Митсубиси Лансер». Он превысил скорость и в какой-то момент потерял управление. Автомобиль выскочил на обочину и врезался в дерево.

- В результате аварии пострадали два человека, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Травмы получили водитель и 22-летняя пассажирка авто. Медики доставили их в больницу.

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