На Дону столкнулись ВАЗ и ГАЗель: один погиб, двое пострадали



На Дону столкнулись ВАЗ и ГАЗель: один погиб, двое пострадали. Авария произошла 27 февраля около 19.00 на трассе Азов-Староминская.



На 62-м километре автодороги 28-летний водитель ВАЗа-2107 во время обгона не рассчитал дистанцию, не справился с управлением и врезался в 48-летнего автомобилиста на встречной ГАЗели.



- В ДТП травмы получили оба водителя транспортных средств, - сообщили в пресс-службе донского главка. - Пострадавших госпитализировали врачи. Кроме того, погиб пассажир ВАЗа. От полученных травм он скончался в больнице.