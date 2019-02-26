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На Дону столкнулись ВАЗ и ГАЗель: один погиб, двое пострадали

На Дону столкнулись ВАЗ и ГАЗель: один погиб, двое пострадали
На Дону столкнулись ВАЗ и ГАЗель: один погиб, двое пострадали. Авария произошла 27 февраля около 19.00 на трассе Азов-Староминская.

На 62-м километре автодороги 28-летний водитель ВАЗа-2107 во время обгона не рассчитал дистанцию, не справился с управлением и врезался в 48-летнего автомобилиста на встречной ГАЗели.

- В ДТП травмы получили оба водителя транспортных средств, - сообщили в пресс-службе донского главка. - Пострадавших госпитализировали врачи. Кроме того, погиб пассажир ВАЗа. От полученных травм он скончался в больнице.

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