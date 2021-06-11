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В Ростовской области двое 14-летних подростков на мотоцикле пострадали в аварии

В Ростовской области двое 14-летних подростков на мотоцикле пострадали в аварии
В селе Дубовском Ростовской области два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП. Происшествие случилось около 20 часов 12 июня.

По предварительной информации, 14-летний подросток взял двухколесный транспорт у старшего брата. Школьник вместе с приятелем катался по округе. На пересечении улиц Свердлова и Первомайской им навстречу ехал «ВАЗ-2113» под управлением 23-летнего парня. Автомобилист повернул налево, не уступив дорогу мотоциклистам. От сильного удара байк отлетел в сторону.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, оба 14-летних подростка получили травмы. Они были без шлемов. Старшему брату одного из пострадавших грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей за передачу управления мотоциклом лицу, не имеющему права управления.

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