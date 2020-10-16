На Дону девочка-подросток на мотоцикле врезалась в столб: двое пострадали

В Донском регионе девочка-подросток врезалась в столб на мотоцикле. ДТП произошло днем 18 октября в поселке Горном.Девочка со своим знакомым решила проехаться тяжелом мотоцикле ИМЗ. Прав у не оказалось не было, с управлением она не справилась и в результате влетела в столб.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали 17-летняя мотоциклистка и 18-летний пассажир. С полученными травмами их госпитализировали.На юную дончанку составили протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС».